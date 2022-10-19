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Глава Комитета: У докторантов много серьезных проблем

Глава Комитета: У докторантов много серьезных проблем У докторантов есть много серьезных проблем в связи со сменой учреждения, в котором они получают образование. Потому что в действующем законодательстве есть докторантуры научных организаций. Когда они ликвидируются, возникает вопрос о переводе.
Наука и образование
19 октября 2022 г. 11:08
Глава Комитета: У докторантов много серьезных проблем

У докторантов есть много серьезных проблем в связи со сменой учреждения, в котором они получают образование. Потому что в действующем законодательстве есть докторантуры научных организаций. Когда они ликвидируются, возникает вопрос о переводе.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев заявил в ходе обсуждения проекта предлагаемых изменений в закон “Об образовании”.

Он отметил, что иногда докторант хочет изменить форму обучения, но вопрос в том, распространяется ли на них новый проект изменений: "Или, к примеру, они хотят временно приостановить свое образование по определенным причинам, но это не нашло отражения в нынешних изменениях. Часть докторантов выезжают на учебу за рубеж за счет грантов. Вопрос о том, будет ли приостановлено их обучение здесь или нет, остается открытым. В связи с этим к нам поступает значительное количество обращений и заявок. В проекте изменений указаны только бакалавриат и магистратура. Однако закон ”Об образовании" не ставит различий. Если есть понятие студент, то это относится и к бакалавриату, и к магистратуре, и к докторантуре. Поэтому такие вопросы должны быть учтены в новом проекте закона “О высшем образовании”.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: “Doktorantların bir çox ciddi problemləri var”

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