​Председатель комитета: количество учениц XI классов заметно уступает их количеству в IX классах

Баку. 3 марта. REPORT.AZ "В 2013-2014 годах количество участвовавших на выпускных экзаменах IX-XI классов мальчиков и девочек почти не отличается друг от друга. Однако в некоторых регионах количество учениц XI классов заметно уступает количеству девочек в IX классах. Так, после окончания IX класса многие девочки под различными предлогами уклоняться от учебы. Нередко в качестве причины приводится нехватка школ, дальнее расстояние от школы до дома, слабость инфраструктуры на местах. Естественно, это все лишь причины".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, выступая на конференции на тему "Гендерные аспекты выбора профессии молодежью".

По словам Х.Гусейновой, одной из причин уклонения девочек от учебы в старших классах являются ранние браки: "Согласно официальным статистическим данным, в регионах с низкой посещаемостью количество ранних браков высоко. Будучи комитетом, мы проводим большую работу, однако для решения проблемы необходимы комплексный подход и системная работа". Председатель комитета также отметила важность усиления контроля над учебными заведениями и необходимость агитации среди родителей: "Граждане должны осознавать свою ответственность. Чем больше они будут проинформированы о законах и кодексах, предусматривающих ответственность за принудительные ранние браки и бытовое насилие, тем меньше будут совершаться преступления подобного рода".

Х.Гусейнова также подчеркнула, что количество поступивших в некоторые вузы девочек превосходит этот показатель для мальчиков. Годами некоторые профессии считались либо "женскими", либо "мужскими", что также может отрицательно сказаться на женщинах, детях, а в обобщенном смысле, на генофонде. Мы не случайно выбрали Технический университет для проведения данного мероприятия. Если обратить внимание на зал, можно понять, что с каждым годом количество выбравших технические и технологические специальности девушек растет. Естественно, мы приветствуем это.

Молодежь должна осознать, что выбор профессии не зависит от пола, главное быть способным и обладать необходимыми знаниями. Кроме того, при выборе профессии нужно учитывать требования рынка труда и востребованность специальности, что в дальнейшем может положительно сказаться на трудоустройстве молодежи".