​Председатель комитета: Привозимое в страну научное оборудование нужно освободить от налога

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Во все научные организации в обязательном порядке должны привлекаться инвестиции. В законопроект "О науке" внесены дополнительные пункты о том, на каких условиях это должно осуществляться".

Как сообщает Report, об этом заявил на первом заседании парламентского комитета по науке и образованию для весенней сессии председатель комитета Иса Габиббейли.

По его словам, закон должен отвечать нынешним требованиям: "В противном случае, принятый закон так и будет оставаться лишь документом. Кроме того, идея о создании в вузах исследовательских университетов достойна одобрения. Необходимые на это средства должны зависеть от положения госбюджета.

То есть, вопрос можно будет вынести на повестку в случае подписания президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о повышении госбюджета.

Сейчас данный вопрос выглядит нереально. Считаю, что его можно будет осуществить в будущем.

В то же время, нужно либо применить льготы, либо полностью освободить от налогов привозимое в страну необходимое оборудование".

Как отметил зампред комитета, депутат Бахтияр Алиев, XXI век - век знаний и информации: "Если нами не будут подготавливаться грамотные молодые кадры, в будущем страна всегда будет оставаться зависимой от нефти и вопрос превращения Азербайджана в общество высоких технологий будет под вопросом. Поэтому, основную часть госбюджета необходимо направить на науку и образование".

Выступившие другие депутаты предложили ряд дополнений и изменений в законопроект.

В конце обсуждений законопроект "О науке" был рекомендован на обсуждение парламента во втором чтении.