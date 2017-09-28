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    Председатель ГЭЦ: Завтра объявят решение касательно предметов, по которым будут проводиться выпускные экзамены 2019 года

    Состоится заседание Совета директоров Государственного экзаменационного центра© Report

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Министерство образования и Государственный экзаменационный центр приняли решение касательно предметов, по которым будут проводиться выпускные экзамены 2019 года".     

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде. 

    По ее словам, завтра в Государственном экзаменационном центре пройдет заседание Совета директоров: "На заседании рассмотрят новую модель экзаменов, а затем представят ее широкой общественности". 

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