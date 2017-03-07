Председатель ГЭЦ: Установленные Тарифным советом цены на вступительные экзамены касаются этого года

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "Установленные Тарифным советом цены на вступительные экзамены касаются этого года".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в Тарифном совете принято решение о том, что в случае каких-либо изменений цены будут пересмотрены: "То есть, на повышение цен могут повлиять либо сложность экзамена, либо изменения каких-то цен".

М.Аббасзаде отметила, что регулирование цен – постоянный процесс: "Тарифный совет будет следить за этим".

Председатель также сказала, что некоторые лица превращают вступительные экзамены в игрушку: "Есть люди, которые ежегодно записываются на экзамен и не участвуют в нем. Иногда они приходят на экзамен, а иногда нет. Есть и те, кто смотрит на экзамен как на развлечение, относятся к нему безответственно. Надеемся, что принятые решения устранят безответственность".