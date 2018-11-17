Председатель ГЭЦ: Мы нуждаемся в большем количестве сотрудников

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "Некоторые люди заявляют будто все экзамены Государственного экзаменационного центра платные. Это неверная информация. При создании ГЭЦ государство выделило 7,6 млн манатов. 3,5 млн манатов были выплачены приглашенным со стороны людям. Для проведения чистого, правильного экзамена это нормально. Потому что они должны получать адекватную зарплату".

Как сообщает Report, об этом председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде сказала на конференции на тему "Деятельность ГЭЦ: единство государственного и общественного контроля на экзаменах".

М.Аббасзаде отметила, коллектив ГЭЦ, включая центральный аппарат и региональные подразделения, в целом состоит из 210 человек: "Конечно, для реализации указанного объема мер мы нуждаемся в большем количестве сотрудников".