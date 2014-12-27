Стартовала новая программа по прохождению азербайджанской молодежью практики в зарубежных странах

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Центре развития человеческого капитала Азербайджана - INDEX дан старт новому проекту, связанному с молодежью. Как сообщает Report cо ссылкой на информацию, распространенную INDEX , целью данного проекта является выявление талантливой азербайджанской молодежи и оказание им помощи и поддержки для участия их в различных международных программах.

Поддерживаемый INDEX проект посвящен прохождению азербайджанской молодежью практики в зарубежных странах.

Молодежь делится своими впечатлениями о программе и о том, что они приобрели благодаря этой программе. Каждую неделю мнения участников проекта собираются в видеоролик и демонстрируются широкой общественности.

Первым участником проекта стала студентка Стамбульского технического университета Сабина Абдулрахим. Она прошла практику в офисе BP в Сунбури.

"В офис BP в Великобритании по программе практики не привлекаются студенты из других стран. Мы, благодаря İNDEX, участвовали там совершенно по другой программе и на других условиях", - сказала С.Абдулрахим.

Отметим, что созданное в апреле 2013 года сообщество АзеДер, которое оказывало помощь азербайджанской молодежи, с нового учебного года продолжает свою деятельность как центр развития человеческого капитала Азербайджана - INDEX.