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    Повышена заработная плата около 3 тысяч сотрудников БГУ

    Профессорско-преподавательский состав, работающий на грантовой основе, получает вместе с зарплатой свыше 3000 манатов

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Бакинский государственный университет продолжает меры по укреплению социальной защиты своих сотрудников. Как сообщает Report со ссылкой на отдел печати и информации БГУ, с целью обеспечения реализации распоряжения президента "О внедрении нового механизма финансирования высших учебных заведений" от 10 февраля 2010 года и решения Кабинета министров от 22 октября 2012 года, улучшения благосостояния и усиления социальной защиты работников в БГУ регулярно повышаются оклады его сотрудников. 

    Так, с 1 февраля 2014 года, на основе дифференциации повышена заработная плата более чем 200 преподавателям вуза. Ученый совет принял решение об увеличении заработной платы с текущего года профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам БГУ. В соответствии с этим решением повышена зарплата руководящему составу административного управления, деканов, заместителей деканов, заведующих кафедр, профессоров и доцентов, старших преподавателей и преподавателей, а также других сотрудников. В настоящее время оклад декана определен в размере 1400 манатов, заведующих кафедр – 1200 манатов, профессоров – 1000 манатов, доцентов – 830 манатов. Повышение окладов в общей сложности коснулось около 3 тыс. сотрудников БГУ. Кроме того, с помощью дифференциации в определенной степени увеличена зарплата группы сотрудников, отличившихся своей деятельностью в БГУ, профессионализмом и достижениями.

    Также лучшим сотрудникам кафедр с 1 февраля 2015 года до конца года повышена заработная плата на 100 манатов. Кандидатуры лучших сотрудников кафедр выявлены в результате проведения собраний с участием деканов факультетов, председателей учебно-методических советов и профсоюзов факультетов. Кандидаты были выдвинуты с учетом всестороннего анализа деятельности каждого преподавателя за последние три года и анализа опроса студентов. Такое повышение окладов охватило 300 сотрудников БГУ.

    В результате мер последних лет по укреплению социальной защищенности работников минимальная зарплата профессорско-преподавательского состава ныне составляет 600 манатов, максимум - 1400 манатов, а среднемесячная зарплата - 1000 манатов. Кроме того, многочисленный профессорско-преподавательский состав, работающий на грантовой основе свыше с 90 международными и местными проектами, в том числе внутриуниверситетским проектом "50+50", получает вместе с зарплатой свыше 3000 манатов.

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