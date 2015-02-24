Повышена заработная плата около 3 тысяч сотрудников БГУ

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Бакинский государственный университет продолжает меры по укреплению социальной защиты своих сотрудников. Как сообщает Report со ссылкой на отдел печати и информации БГУ, с целью обеспечения реализации распоряжения президента "О внедрении нового механизма финансирования высших учебных заведений" от 10 февраля 2010 года и решения Кабинета министров от 22 октября 2012 года, улучшения благосостояния и усиления социальной защиты работников в БГУ регулярно повышаются оклады его сотрудников.
Так, с 1 февраля 2014 года, на основе дифференциации повышена заработная плата более чем 200 преподавателям вуза. Ученый совет принял решение об увеличении заработной платы с текущего года профессорско-пре
Также лучшим сотрудникам кафедр с 1 февраля 2015 года до конца года повышена заработная плата на 100 манатов. Кандидатуры лучших сотрудников кафедр выявлены в результате проведения собраний с участием деканов факультетов, председателей учебно-методичес
В результате мер последних лет по укреплению социальной защищенности работников минимальная зарплата профессорско-преподавательского состава ныне составляет 600 манатов, максимум - 1400 манатов, а среднемесячная зарплата - 1000 манатов. Кроме того, многочисленный профессорско-пре
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