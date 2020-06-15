Повлияют ли на Азербайджан происходящие в соседних странах землетрясения?

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Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана прокомментировало влияние землетрясений, происходящих в соседних странах на Азербайджан.

Как передает Report, руководитель пресс-службы Центра Вюсаля Рафиггызы сказала, что происходящие в соседних странах землетрясения не влияют на Азербайджан:

"В регионе, где мы расположены, и на территории нашего южного соседа Ирана и на территории братской Турции есть сейсмически активные регионы. Южно-кавказский регион тоже расположен в сейсмически активной зоне. Очаги землетрясений расположены вдоль линии разлома и как результат процессов в глубоких слоях литосферы в этих очагах идут процессы ослабления, происходит землетрясение. Эти процессы происходят постоянно и наши станции фиксируют десятки очень слабых толчков. Как мы неоднократно говорили, наша территория никак не связана с сейсмическими зонами в Турции и Иране. Поэтому землетрясения в соседних странах никак не влияют на Азербайджан", - сказала она.

Что касается регистрируемых в последние дни толчков в Гедабейе и Самухе, В.Рафиггызы сказала, что территория Азербайджана является сейсмическим регионом, поэтому тут могут происходить ощутимые и не ощутимые землетрясения.