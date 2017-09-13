Группе поступивших в высшие учебные заведения студентов предоставлена президентская стипендия - СПИСОК

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2017/2018 учебном году.

Согласно распоряжению, президентская стипендия предоставлена следующим студентам, показавшим самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2017/2018 учебном году и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики:

Аббасову Назиру Шамиловичу

Абдуллаеву Эльмару Эльхан оглу

Абдуллаеву Тогрулу Пярвиз оглу

Абдуллаевой Айтен Айдын гызы

Абиевой Зульфие Ильгар гызы

Абызаде Ульви Намус оглу

Агазаде Мураду Ровшан оглу

Агазаде Захре Таир гызы

Алмамедовой Айтадж Расим гызы

Багирзаде Назлы Теймур гызы

Бахшиевой Наргиз Тофиг гызы

Балабекову Рагиму Агабек оглу

Байрамову Бахрузу Сярвяр оглу

Бабирзаде Фариду Ильгар оглу

Бадаловой Ягут Акбер гызы

Бахшиеву Мардану Азер оглу

Будагову Кямилю Мухаммед оглу

Джаббарлы Нурлану Джабир оглу

Джавадзаде Фахмину Идаят оглу

Джебраилову Вахабу Фуад оглу

Джебраиловой Зарифе Физули гызы

Джафаргулиеву Амилю Джалал оглу

Джафарову Амалу Галиб оглу

Джафарову Али Тапдыг оглу

Джафарову Исе Ильхам оглу

Эминли Лейле Ильгар гызы

Эфендиеву Эльдару Ильгар оглу

Ахмедли Кянану Фазиль оглу

Ахмедову Эльмиру Ровшан оглу

Ахмедовой Пярвин Метлеб гызы

Алекберли Фатиме Фуад гызы

Алекберову Илькину Интигам оглу

Алиеву Азеру Ханлар оглу

Алиеву Джаваду Абдулгасан оглу

Алиеву Эльмару Тофиг оглу

Алиеву Габилю Эльчин оглу

Алиеву Нихаду Надир оглу

Алиевой Айтен Махир гызы

Алиевой Халиде Вугар гызы

Амирову Азеру Азад оглу

Асадзаде Махире Махаббат гызы

Аскерову Али Заман оглу

Аскеровой Лале Эмин гызы

Аскерзаде Абдулле Сахиб оглу

Аскерову Орхану Эльман оглу

Фейзуллаеву Абдулле Мехман оглу

Фейзуллаевой Сабине Азер гызы

Фараджевой Гюннар Яшар гызы

Гамидовой Улькер Ильхам гызы

Гасанли Азерин Мюрвет гызы

Гасанли Ядулле Шахин оглу

Гасанли Замине Эльчин гызы

Гасанову Рамилю Мехман оглу

Гасановой Мае Рашад гызы

Гусейнли Мюжгян Ильгар гызы

Гусейнову Бабеку Рахман оглу

Гусейновой Ильхаме Рамиль гызы

Ибрагимовой Айсель Васиф гызы

Ильтифатлы Айсун Новруз гызы

Исмаилову Бекиру Вахид оглу

Исмаилову Нурлану Зубеир оглу

Исмаиловой Сабине Имран гызы

Исмаиловой Саиде Фаиг гызы

Керимову Хагану Исмихан оглу

Керимовой Фидан Азер гызы

Гулиевой Саре Расим гызы

Гурбанзаде Айтадж Гянджеви гызы

Мадатовой Лале Эмиль гызы

Магеррамли Чингизу Гасан оглу

Мамедли Алие Арзу гызы

Мамедли Азеру Фаик оглу

Мамедли Рустаму Ильхам оглу

Мамедову Эльнуру Рафаэль оглу

Мамедовой Айтадж Мехман гызы

Мамедовой Жале Мушвиг гызы

Мамедовой Шаргийе Мехман гызы

Мамедзаде Арзу Рамиль гызы

Мамедзаде Туралу Зия оглу

Микаилову Айхану Ариф оглу

Мовсумову Мирсеймуру Васиф оглу

Мурадлы Гонче Сахиб гызы

Мустафасою Рашаду Надир оглу

Муслимову Зие Гурбанхан оглу

Наджафли Эйвазу Али оглу

Наджафли Новрузу Надир оглу

Назирли Имрану Ширван оглу

Нури Шоле Гюндуз гызы

Османову Яшару Шахин оглу

Рагимову Кянану Аллахверди оглу

Садыгову Юсифали Джаббар оглу

Садыговой Нуране Гашам гызы

Салманову Габибу Эллаз оглу

Сулейманлы Наргиз Натиг гызы

Шахбалаеву Эльнуру Галиб оглу

Шахбазовой Алие Азер гызы

Шекизаде Ягут Адалет гызы

Ширинзаде Абилю Адем оглу

Шукюровой Малахат Гадир гызы

Талыблы Наргиз Гадир гызы

Велиевой Нигяр Гаджи гызы

Юсифову Немату Кямран оглу

Юсубову Логману Ильгар оглу.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.