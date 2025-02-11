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Постпред при ООН: Женщины в Азербайджане достигли заметных успехов в науке

Постпред при ООН: Женщины в Азербайджане достигли заметных успехов в науке Женщины и девочки в Азербайджане, исторически имея обширный доступ к образованию и академической деятельности, достигли заметных успехов в науке, в том числе на руководящих должностях.
Наука и образование
11 февраля 2025 г. 23:11
Постпред при ООН: Женщины в Азербайджане достигли заметных успехов в науке

Женщины и девочки в Азербайджане, исторически имея широкий доступ к образованию и академической деятельности, достигли заметных успехов в науке, в том числе на руководящих должностях.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев на мероприятии, организованном в штаб-квартире всемирной организации по случаю 11 Февраля - Международного дня женщин и девочек в науке.

Дипломат подчеркнул, что азербайджанское правительство продолжает прилагать усилия по расширению участия женщин и девочек в STEM (наука, технология, инженерия и математика) путем внедрения частных программ и укрепления межведомственного сотрудничества для содействия гендерному равенству в высшем образовании и научных исследованиях.

"Женщины получают все большую поддержку через стипендии, направленные на снижение финансовых барьеров для тех, кто желает работать в области STEM. Для преодоления гендерного разрыва в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями и НПО реализуются семинары и программы наставничества, обеспечивающие руководство и поддержку девочкам на протяжении всего их академического пути", - сказал Т.Мусаев.

По его словам, в этом направлении ключевую роль также играет международное партнерство, в том числе программы, направленные на развитие технических навыков женщин и девочек.

"Мы провели несколько международных мероприятий для продвижения молодых женщин и девочек в сфере науки. Азербайджану повезло, что у нас много выдающихся женщин-ученых, внесших значительный вклад и способствовавших повышению роли женщин в научных исследованиях", - заключил Тофиг Мусаев.

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