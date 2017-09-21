Постоянные советы при минобразования будут действовать как консультативный орган

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось первое заседание Постоянного совета по студентам и молодежи при министерстве образования.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече коснулись цели, значения Постоянного совета, международного опыта и ожиданий.

Члены совета коснулись новых призывов и подходов в области работы со студентами и молодежью, обсудили основные приоритетные направления деятельности Постоянного совета, вопросы проведения агитационных кампаний и пр.

Для более близкого изучения желаний студентов и молодежи приняли решение провести очередную встречу в одном из вузов.

Отметим, что с учетом важной роли образовательной политики в формировании человеческого капитала в стране и влияния на жизнь каждого гражданина в обществе, и в целях повышения результативности реформ в данной области, при министерстве образования действуют постоянные советы по "Содержанию образования и учебникам" и по "Образованию и занятости".

Постоянные советы будут действовать как консультативный орган, в котором представлены представители госструктур, частного сектора, специалисты сферы образования и других структур.