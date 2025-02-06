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Посольство Кореи в Азербайджане объявило о старте стипендиальной программы

Посольство Кореи в Азербайджане объявило о старте стипендиальной программы Посольство Республики Корея в Азербайджане объявило о начале процесса подачи заявки на глобальную корейскую стипендиальную программу (Global Korea Scholarship - GKS) на 2025 год.
Наука и образование
6 февраля 2025 г. 11:02
Посольство Кореи в Азербайджане объявило о старте стипендиальной программы

Посольство Республики Корея в Азербайджане объявило о начале процесса подачи заявки на глобальную корейскую стипендиальную программу (Global Korea Scholarship - GKS) на 2025 год.

Об этом сообщили Report в дипмиссии.

Программа предоставляет возможность обучения по различным направлениям, включая магистратуру, докторантуру и исследовательскую деятельность.

Гражданам Азербайджана, желающим принять участие в программе, необходимо предоставить необходимые документы в посольство Республики Корея в Баку до 5 марта 2025 года.

Кандидаты также могут участвовать в программе, подав заявку непосредственно в университеты.

Подробную информацию о стипендиальной программе можно получить по ссылке.

При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться в посольство Кореи в Азербайджане: Email: [email protected].

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