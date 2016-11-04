 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол: В турецких вузах обучаются 1300 азербайджанских студентов

    Новый посол Турции в Азербайджане посетил БГУ

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов принял новоназначенного посла Турции в Азербайджане Эркана Озорала.

    Как сообщили Report из отдела печати и информации БГУ, поприветствовав гостя, ректор пожелал ему успехов в деятельности.

    Проинформировав посла о деятельности университета, академик Абель Магеррамов коснулся международных связей БГУ и сотрудничества с турецкими университетами. Отметив об учебе в БГУ более 500 турецких студентов, ректор заявил о заинтересованности в развитии связей. Посол Эркан Озорал выразил уверенность в расширении данного сотрудничества.

    Придав важное значение связям между БГУ и турецкими университетами, посол поделился мыслями касательно новых программ и проектов.

    Отметив об обучении в турецких вузах 1 300 азербайджанцев, дипломат заявил, что в будущем это послужит мостом в связях между странами.

    Встреча завершилась обсуждением представляющий взаимный интерес вопросов. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi