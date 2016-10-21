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    Посол: В США обучаются 400 азербайджанских студентов

    В Баку организована выставка американских вузов

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "В настоящее время в США обучаются 400 азербайджанских студентов. После обретения независимости более 6000 азербайджанских студентов получили образование в США по различным программам". 

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута. 

    Посол отметил, что американские вузы занимают передовые места в мире и студенты могут получить знания в различных отраслях: "6 тысяч студентов, получивших образование в США, могут использовать свои знания для достижения успехов в своей карьере".

    Отметим, что сегодня в Баку организована выставка американских вузов. На выставке участвуют 15 университетов и колледжей, представляющих различные штаты.

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