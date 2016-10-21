Посол: В США обучаются 400 азербайджанских студентов

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "В настоящее время в США обучаются 400 азербайджанских студентов. После обретения независимости более 6000 азербайджанских студентов получили образование в США по различным программам".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Посол отметил, что американские вузы занимают передовые места в мире и студенты могут получить знания в различных отраслях: "6 тысяч студентов, получивших образование в США, могут использовать свои знания для достижения успехов в своей карьере".

Отметим, что сегодня в Баку организована выставка американских вузов. На выставке участвуют 15 университетов и колледжей, представляющих различные штаты.