 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол Сербии в Азербайджане посетил Центральную научную библиотеку

    Дипломат ознакомился с выставкой, посвященной 20 Января

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Посол Сербии в Азербайджане Небойша Родич посетил Центральную научную библиотеку НАНА.

    Как сообщили Report в пресс-службе Центральной научной библиотеки (ЦНБ), посол ознакомился с выставочным залом ЦНБ, выставкой, посвященной 20 Января, а также посетил выделенный для дипломатических корпусов академический зал.

    Небойша Родич также ознакомился с уголком, выделенным для Сербии.

    Директор ЦНБ Лейла Иманова выразила удовлетворение встречей и коснулась значения совместного сотрудничества. Директор ознакомила посла с библиотекой и предоставила обширную информацию.

    В свою очередь дипломат выразил руководству библиотеки признательность за предоставление уголка Сербии и вручил Л.Имановой несколько книг о своей стране. Небойша Родич заявил о готовности посольства сотрудничать с Центральной научной библиотекой.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi