​Посол Латвии в Азербайджане посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Посол Латвии в Азербайджане Хардис Бауманис посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти. Как сообщает Report, ректор Эльмар Гасымов подробно информировал посла о БВШН. Ректор рассказал ему об истории создания, стратегии деятельности и направлениях Высшей Школы. Говоря о преимуществах БВШН, он довел до внимания гостя об имеющихся международных связях с мировыми университетами и о сотрудничестве БВШН с этими вузами в направлении признания двойных дипломов.

Отмечая, что основной задачей БВШН является подготовка высокоспециализированных англоязычных кадров именно в нашей стране, отвечающих международным стандартам и современным стандартам промышленности и обеспечение этим высокого спроса на англоязычные квалифицированные кадры, ректор сообщил послу, что Высшая Школа налаживает связи с мировыми вузами, дающими высшее образование в области нефтегазовой и химической инженерии и по другим техническим наукам.

Затем подчеркнув поступления в БВШН абитуриентов с наивысшими показателями Эльмар Гасымов добавил, что для вуза, функционирующего в настоящее время в одном здании, в следующем учебном году будет введен в эксплуатацию отвечающий самым современным требованиям новый кампус, который станет самым большим кампусом Кавказа. Ректор также отметил важность самой востребованной в мире специальности инженера и довел до внимания посла, что в нашей стране уделяется особое внимание этой сфере в целях обеспечения спроса на востребованные кадры. С этой точки зрения, Эльмар Гасымов отметил заинтересованность в сотрудничестве с вузами Латвии.

В свою очередь, посол Латвии Хардис Бауманиси выразил удовлетворение от пребывания в БВШН. Говоря о том, что в настоящее время в Азербайджане действуют высококвалифицированные специалисты в области математики и физики, посол заявил о будущих перспективах возможного сотрудничества между БВШН и вузами Латвии.

На встрече также был проведен обмен мнениями по вопросам создания связей, обмена студентов, развития будущего сотрудничества и организации взаимных визитов между БВШН и вузами Латвии.

После встречи Эльмар Гасымов ознакомил гостя с макетом новостроящегося кампуса БВШН.