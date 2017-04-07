Посол: Украина вместе с азербайджанской стороной расследует вопрос поддельных дипломов

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Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня более 10 тыс. азербайджанских студентов обучаются в Украине.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Баку Александр Мищенко на презентации туристического потенциала курортного украинского города Трускавец.

"Неизменно растет интерес азербайджанцев к Украине. Мы стараемся увеличивать качество образования, обеспечиваем безопасность студентов", - заявил А. Мищенко.

Он указал, что сегодня в различных вузах Украины есть азербайджанские центры культуры для студентов. "Такие центры уже функционируют в Полтаве, Киеве, открывается в Чернигове", - сказал дипломат.

Он также добавил, что вместе с азербайджанской стороной Украина расследует вопрос дипломов, которые выдаются со стороны некоторых украинских вузов, без прохождения соответствующей регистрации в госструктурах, в результате чего такие дипломы не признаются на азербайджанской территории.