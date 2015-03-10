​Подготовят "Атлас диалектов Карабаха"

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Планируется подготовка "Атласа диалектов Карабаха". Атлас охватит диалекты карабахцев, проживающих по известным причинам не только на территории Карабаха, но и в других регионах.

Об этом Report заявил завотделом истории и диалектологии языка Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Тейюб Гулиев.

По его словам, основная цель заключается в подготовке диалектологического атласа Азербайджана в целом: "Мы запланировали пятиэтапное издание этих атласов. Это будут атласы нахчыванского, карабахского, дербентского диалектов, а также диалектов Южного Азербайджана и Карабаха".

Как отметил Т.Гулиев, большая часть носителей карабахского диалекта в настоящее время живет в различных регионах Азербайджана: "Вынужденное проживание карабахцев в других регионах приводит к смешиванию диалектов. Мы планируем организовать экспедиции в палаточные городки и собрать необходимые материалы. Определенный материал у нас уже есть. Взяв их за основу, мы также изучим произошедшие изменения. В атлас также включат карты и компакт-диски с записями в формате mp3".