Первый Каспийский научный форум пройдет в Баку

Азербайджанская делегация принимает участие в Международном научном форуме "Каспий XXI века: пути устойчивого развития", который проходит в Астраханском государственном университете (АГУ), сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что в мероприятии принимают участие около 100 делегатов из прикаспийских государств, в том числе дипломаты, представители научного сообщества прикаспийских государств, федеральных министерств и ведомств, органов власти, Межправительственной океанографической комиссия (МОК) ЮНЕСКО.

В течение двух дней они обсудят расширение научных связей и государственно-фондового партнерства в научно-исследовательских проектах, увеличение притока научных инвестиций в Каспийский регион, привлечение внимания научного сообщества, общественности и власти к проблемам каспийского региона.

Отмечается, что результаты работы форума послужат основой для формирования программы Первого Каспийского научного форума, который пройдет осенью 2020 года в Баку. Кроме того, подобное сотрудничество будет основой для планируемого в 2021 году Второго Каспийского научного форума и Комиссии по науке, исследованиям и технологиям в рамках Каспийского экономического форума в Астрахани.