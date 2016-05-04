​Педагоги АГУНП дали клятву

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Педагоги, принятые на постоянную работу в лекторий "Гейдар Алиев" Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП), дали клятву.

Как сообщили Report в пресс-службе университета, на мероприятии приняли участие проректор по учебной работе вуза Гасым Мамедов, проректор по международным связям Рафиг Джамалов, начальник отдела кадров Илдузе Гусейнова и руководители кафедр принятых на работу лиц.

Г.Мамедов поздравил принятых на работу педагогов, пожелал им успехов и отметил, что выбранная ими профессия почетна и сложна.

Письменный текст клятвы с подписью педагогов будет храниться в их личных делах.