В Азербайджане ожидается дополнительное распределение для педагогов

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Планируется проведение дополнительного распределения кандидатов, набравших соответствующий проходной балл по приему на свободные вакансии педагогов, которые не смогли занять выбранную вакансию из-за нехватки баллов или же неучастия в конкурсе.

Как сообщили Report в министерстве образования, они смогут выбрать предложенные вакансии, зайдя 3-5 сентября на личную страницу.

При дополнительном распределении сначала объявят прием на оставшиеся 1558 вакансий, а затем начнут прием на появившиеся после конкурса новые вакансии.

После завершения дополнительного распределения для участия в конкурсе пригласят кандидатов, которые получат право занять вакансии.

Прошедшие данный этап педагоги будут трудоустроены.