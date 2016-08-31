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    В Азербайджане ожидается дополнительное распределение для педагогов

    При дополнительном распределении объявят также прием на оставшиеся с предыдущего раза 1558 вакансий

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Планируется проведение дополнительного распределения кандидатов, набравших соответствующий проходной балл по приему на свободные вакансии педагогов, которые не смогли занять выбранную вакансию из-за нехватки баллов или же неучастия в конкурсе.

    Как сообщили Report в министерстве образования, они смогут выбрать предложенные вакансии, зайдя 3-5 сентября на личную страницу.

    При дополнительном распределении сначала объявят прием на оставшиеся 1558 вакансий, а затем начнут прием на появившиеся после конкурса новые вакансии.

    После завершения дополнительного распределения для участия в конкурсе пригласят кандидатов, которые получат право занять вакансии.

    Прошедшие данный этап педагоги будут трудоустроены. 

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