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Отменят ли занятия в школах Азербайджана?

Отменят ли занятия в школах Азербайджана?

Министерство образования Азербайджана прокомментировало возможность приостановки занятий в школах на территории страны из-за риска развития коронавируса.

Как сообщает Report, глава пресс-службы министерства Джасарат Валехов заявил, что изменения сроков учебного года и каникул на всей территории страны в чрезвычайных ситуациях (военная обстановка, землетрясения, наводнения, массовые заболевания и т.д.) осуществляются на основании решения Кабинета министров или по тем или иным причинам приказом Министерства образования в отдельных общеобразовательных учреждениях".

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