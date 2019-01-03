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    В первых классах отменили суммативное оценивание

    В связи с этим подписан приказ

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В I классах общеобразовательных учебных заведений Азербайджана отменено малое (МСО) и большое суммативное оценивание (БСО).

    Как сообщает Report, в связи с этим министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ.

    Согласно решению, в I классах не будет проводиться суммативное оценивание. Во II-III классах не будет проводиться большое суммативное оценивание.

    Напомним, что малое и большое суммативные оценивания измеряются по 100-бальной шкале. Малое суммативное оценивание проводится учителями во II-XI классах по всем предметам каждые полгода не менее 3 и не более 6 раз.

    Отметим, что отмена суммативов означает уменьшение учебной нагрузки в начальных классах.

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