В первых классах отменили суммативное оценивание

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В I классах общеобразовательных учебных заведений Азербайджана отменено малое (МСО) и большое суммативное оценивание (БСО).

Как сообщает Report, в связи с этим министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ.

Согласно решению, в I классах не будет проводиться суммативное оценивание. Во II-III классах не будет проводиться большое суммативное оценивание.

Напомним, что малое и большое суммативные оценивания измеряются по 100-бальной шкале. Малое суммативное оценивание проводится учителями во II-XI классах по всем предметам каждые полгода не менее 3 и не более 6 раз.

Отметим, что отмена суммативов означает уменьшение учебной нагрузки в начальных классах.