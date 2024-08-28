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Отказавшиеся от вакантного места учителя не будут допущены к очередному этапу экзамена

Отказавшиеся от вакантного места учителя не будут допущены к очередному этапу экзамена Преподаватели, отказавшиеся от вакантного места, не будут допущены к очередному этапу экзамена.
Наука и образование
28 августа 2024 г. 13:12
Отказавшиеся от вакантного места учителя не будут допущены к очередному этапу экзамена

Преподаватели, отказавшиеся от вакантного места, не будут допущены к очередному этапу экзамена.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, официально будут считаться принятыми на работу те кандидаты, документы которых утверждены соответствующим местным органом управления образованием.

"Кандидаты после подачи документов должны проверить через свои личные кабинеты, утверждены ли они", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Vakant yerdən imtina edən müəllimlər növbəti imtahan turuna buraxılmayacaq

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