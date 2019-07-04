Осенью в Азербайджане откроется новый Центр профессионального образования

С нового учебного года приступит к работе Центр профессионального образования (ЦПО), созданный по корейским образовательным стандартам на базе Бакинского государственного центра профобразования в сфере промышленности и инноваций.

Как сообщили Report в министерстве образования, в центре идут завершающие работы.

Новый Центр профобразования является первым пилотным учебным заведением, созданным на основе корейских образовательных стандартов в соответствии с соглашением между правительствами Азербайджана и Кореи. Это учебное заведение оснащено самым современным оборудованием и учебно-образовательными средствами по направлениям механика, электроника, электрическая инженерия, монтажные работы в промышленности, строительство, инновационные технологии, автомобили и автоматизация. Используемые в процессе обучения куррикулумы подготовлены корейскими экспертами и представителями частного сектора.

Учебный комплекс вмещает основное учебное здание, 2 мастерские, общежитие, спортплощадку и другую необходимую инфраструктуру.