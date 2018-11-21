Осенние каникулы в школах закончились

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Осенние каникулы в общеобразовательных школах Азербайджана закончились.
Как сообщает Report, каникулы продолжались с 16-го по 21-ое ноября.
Пятидневные зимние каникулы ожидаются с 27-го по 31-ое января.
Отметим, что в общеобразовательных учебных заведениях занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.
Первое полугодие учебного года охватывает период с 15-го сентября по 26 января, а второе - с 1 февраля по 14 июня.
Samirə AbdullayevaАвтор новости