В Баку пройдут бесплатные приемные дни в турецкие университеты

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Центр образования за рубежом "Akademi Group" проведет бесплатные приемные дни в турецкие университеты.

Как сообщает Report, посетители смогут свободно посетить проводимые в формате общественной выставки приемные дни 6-7 августа.

На выставке в отеле Hilton примут участие частные турецкие университеты и общежития.

На организованном "Akademi Group" образовательном мероприятии будет представлена подробная информация о возможностях качественного образования в Турции, общежитиях, языковых курсах и пр.

Отметим, что желающие обучаться в данных вузах могут здесь же пройти регистрацию и поступить в любой из предложенных учебных заведений. Для приема достаточно предъявить аттестат, загранпаспорт или удостоверение личности.

Выставка будет открыта с 12:00 по 17:00. Подробную информацию об условиях приема в госуниверситеты Турции участники мероприятия могут получить, ознакомившись со стендом "Akademi Group".

Отметим, что на двухдневной выставке также примут участие такие престижные вузы, как Бахчешехер, Ускудар, Айдын и Бейкент.

Зарегистрироваться для участия на выставке можно по ссылке.

Участие бесплатное.