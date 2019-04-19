© Report https://report.az/storage/news/a1cb0e49a7dfab5b9731f3f0c72d4208/a5d68ba0-f50b-460c-9942-f770ac93e807_292.jpg

В словарь включено 4000 новых слов

"Новый "Орфографический словарь азербайджанского языка" будет готов до конца мая".

Об этом Report сообщил директор Института языкознания им. Насими Национальной академии наук Азербайджана, академик Мохсун Нагисойлу.

Он отметил, что "Орфографический словарь азербайджанского языка" был рассмотрен Кабинетом министров: "Министерство юстиции и Кабмин дали положительный отзыв новому словарю. Затем он был направлен на рассмотрение в Администрацию президента. АП вернула нам словарь для некоторых поправок и дополнений".

По словам академика, "Орфографический словарь азербайджанского языка" включает 113 тыс. слов: "Сюда не вошло более 1000 слов из старого словаря, которые либо дублировались, либо были выдуманными. В то же время в словарь включено 4000 новых слов".

Отметим, что "Орфографический словарь азербайджанского языка" готовится примерно каждые пять лет.