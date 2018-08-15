Опубликован рейтинг лучших вузов мира

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнародован рейтинг лучших вузов мира за этот год Academic Ranking of World Universities 2018.

Как передает Report, список возглавил Гарвардский Университет (США). Второе место занял Стэнфордский Университет (США). Кембриджский Университет (Великобритания) на третьем месте. Также в пятерке еще два американских вуза - Массачусетский технологический институт и Калифорнийский Университет, Беркли.

В рейтинг вошли один турецкий, четыре российских и два иранских вуза.

Отметим, в основу рейтинга заложены такие критерии, как качество образования, качество профессорско-преподавательского состава, научная деятельность, средняя результативность сотрудника. При этом при оценке подсчете качества образования учитываются выпускники вузов, которым были присуждены Нобелевская премия, медаль Филдса.

Азербайджанские вузы не были включены в список.