    Опубликован график выпускных и вступительных экзаменов на 2026 год

    Наука и образование
    • 22 января, 2026
    • 11:10
    В Азербайджане обнародован график выпускных и вступительных экзаменов на 2026 год.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

    Выпускные экзамены для 11-х классов пройдут 9 и 15 марта, для 9-х классов - 5, 12 и 26 апреля.

    Регистрация абитуриентов для участия во вступительных экзаменах в вузы будет проводиться с 18 февраля по 5 марта.

    Подробный график экзаменов доступен по ссылке.

