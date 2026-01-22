Опубликован график выпускных и вступительных экзаменов на 2026 год

В Азербайджане обнародован график выпускных и вступительных экзаменов на 2026 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

Выпускные экзамены для 11-х классов пройдут 9 и 15 марта, для 9-х классов - 5, 12 и 26 апреля.

Регистрация абитуриентов для участия во вступительных экзаменах в вузы будет проводиться с 18 февраля по 5 марта.

Подробный график экзаменов доступен по ссылке.