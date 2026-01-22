Опубликован график выпускных и вступительных экзаменов на 2026 год
Наука и образование
- 22 января, 2026
- 11:10
В Азербайджане обнародован график выпускных и вступительных экзаменов на 2026 год.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.
Выпускные экзамены для 11-х классов пройдут 9 и 15 марта, для 9-х классов - 5, 12 и 26 апреля.
Регистрация абитуриентов для участия во вступительных экзаменах в вузы будет проводиться с 18 февраля по 5 марта.
Подробный график экзаменов доступен по ссылке.
