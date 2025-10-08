Оптимизирована деятельность научных учреждений при Миннауки и образования

В Азербайджане оптимизирована деятельность научных учреждений, подведомственных Министерству науки и образования.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Решением при министерстве создан ряд публичных юридических лиц (институтов), произведена реорганизация и ликвидация некоторых учреждений.

Реализация полномочий учредителя публичных юридических лиц возложена на Кабинет Министров, а реорганизация и ликвидация научных учреждений - на Министерство науки и образования.