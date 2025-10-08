Оптимизирована деятельность научных учреждений при Миннауки и образования
Наука и образование
- 08 октября, 2025
- 12:16
В Азербайджане оптимизирована деятельность научных учреждений, подведомственных Министерству науки и образования.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.
Решением при министерстве создан ряд публичных юридических лиц (институтов), произведена реорганизация и ликвидация некоторых учреждений.
Реализация полномочий учредителя публичных юридических лиц возложена на Кабинет Министров, а реорганизация и ликвидация научных учреждений - на Министерство науки и образования.
Последние новости
09:55
Госслужба проведет симуляцию кибератак на объектах нефтепереработкиИКТ
09:50
В поселке Джорат 700 абонентов останутся без газаЭнергетика
09:48
Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPPВ регионе
09:44
В Баку проходит международная конференция по проблеме пропавших без вести лицВнутренняя политика
09:44
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции в БакуВнутренняя политика
09:32
В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газаВ регионе
09:21
В Хачмазе 32-летняя женщина скончалась от отравления угарным газомПроисшествия
09:18
В Баку стартовал фестиваль кибербезопасностиИКТ
09:18