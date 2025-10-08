Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Оптимизирована деятельность научных учреждений при Миннауки и образования

    Наука и образование
    • 08 октября, 2025
    • 12:16
    Оптимизирована деятельность научных учреждений при Миннауки и образования

    В Азербайджане оптимизирована деятельность научных учреждений, подведомственных Министерству науки и образования.

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

    Решением при министерстве создан ряд публичных юридических лиц (институтов), произведена реорганизация и ликвидация некоторых учреждений.

    Реализация полномочий учредителя публичных юридических лиц возложена на Кабинет Министров, а реорганизация и ликвидация научных учреждений - на Министерство науки и образования.

    Министерство науки и образования Кабмин Али Асадов
