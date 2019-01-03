 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Определены правила проведения аттестации в школах Азербайджана

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Министерство образования утвердило "Правила проведения аттестации учащихся на ступени общего образования (за исключением итогового оценивания (аттестации)".

    Как сообщает Report, документ подписал министр образования Джейхун Байрамов.

    Согласно документу, независимо от организационно-правовой формы, это правило не распространяется на аттестацию обучающихся по признанным на международном уровне образовательным программам, и аттестацию лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к обучению в учреждениях специального и общего образования (в классах специального образования и инклюзивных классах).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi