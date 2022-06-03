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Определены баллы, необходимые для обучения за рубежом по госпрограмме

Определены баллы, необходимые для обучения за рубежом по госпрограмме Отбор молодых людей для обучения в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран будет проводиться по ряду критериев.
Наука и образование
3 июня 2022 г. 10:49
Определены баллы, необходимые для обучения за рубежом по госпрограмме

Отбор молодых людей для обучения в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран будет проводиться по ряду критериев.

Как сообщает Report, об этом говорится в правилах по критериям и процедурам отбора молодежи для обучения за рубежом в рамках утвержденной премьер-министром Али Асадовым "Государственной программы обучения молодежи в престижных вузах зарубежных стран на 2022-2026 годы".

В отборе участников программы на уровне бакалавриата одним из основных критериев будет набор кандидатом не менее 400 баллов в рамках вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны по техническим и технологическим, естественным, сельскохозяйственным, здравоохранительным, социальным и сервисным специальностям, основному (высшему базовому) медицинскому образованию и группам специальностей особого назначения, а также не менее 550 баллов по другим направлениям.

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Версия на азербайджанском языке Gənclərin xaricdə təhsil alması üçün tələb olunan bal müəyyənləşib

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