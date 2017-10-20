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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Определена дата первого конкурса для приема на государственную службу.

Как сообщает Report, об этом заявил зампредседателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Бахрам Халилов.

По его словам, конкурс состоится в ноябре: "Кандидаты, успешно прошедшие экзамены, получат сертификат. Эти кандидаты в соответствии с полученными сертификатами смогут принять участие в конкурсе по приему на госслужбу".

Б. Халилов отметил, что на экзаменах будут применены тестовые вопросы открытого типа: "Наряду с этим поменяется порядок подсчета баллов. В связи с объединением Государственной комиссии по приему студентов и комиссии по вопросам государственной службы долгое время не проводилось конкурса по приему на государственную службу. Поэтому в госорганах много вакантных мест", - добавил заместитель председателя.