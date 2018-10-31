ООН поддерживает развитие информального и неформального образования в Азербайджане

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ ООН продолжит поддерживать развитие профобразования в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил резидент-координатор ООН в Азербайджане заявил Гулам Исакзаи на конференции на тему развития информального и неформального образования в Азербайджане.

По словам Исакзаи, с точки зрения человеческого потенциала поддержка информального и неформального образования является приоритетной для ООН.

"Основной целью проекта является создание профучилищ для нетрудоустроенных граждан. Это касается тех людей, которые овладели той или иной профессией, но не получили образования по этому профилю . Так, создание в Азербайджане специальных курсов и профучилищ поможет им легальным путем выйти на рынок труда. Мы хотим, чтобы у молодежи и тех, кто хочет выйти на рынок труда страны, был альтернативный формальному образованию выбор",- отметил он.

Исакзаи подчеркнул, что данный проект впервые реализуется в Азербайджане, и что его задачи по вопросу трудоустройства и роста занятости населения служит основным целям Азербайджана по устойчивому развитию.