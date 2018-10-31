Официальный представитель ЕС: Поддержка всех уровней образования в центре внимания нашей деятельности в Азербайджане

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/9b0efd4335d4af01cac9a0d3bc7ca40c/31c33f15-0e00-4bd1-9568-37b3fcf371ec_292.jpg

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Большинство жителей Азербайджана, абстрагировавшись от формальной системы образования, получили очень богатый опыт, навыки и знания".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на конференции “Признание навыков, полученных информальными и неформальными методами” сказала исполняющая обязанности начальника Операционного отдела представительства ЕС в Азербайджане Александра Нерисану.

По ее словам, для продвижения Азербайджана на национальном уровне крайне важно участие таких людей на рынке труда: "Эти люди могут внести огромный вклад в развитие общества. Поэтому мы должны официально признать их умения. Даже обзаведясь подобными навыками, они могут продолжить свое обучение и преподавание. Поддержка всех уровней образования находится в центре внимания нашей деятельности в Азербайджане".