Официальный представитель ЕС: Поддержка всех уровней образования в центре внимания нашей деятельности в Азербайджане

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Большинство жителей Азербайджана, абстрагировавшись от формальной системы образования, получили очень богатый опыт, навыки и знания".
Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на конференции “Признание навыков, полученных информальными и неформальными методами” сказала исполняющая обязанности начальника Операционного отдела представительства ЕС в Азербайджане Александра Нерисану.
По ее словам, для продвижения Азербайджана на национальном уровне крайне важно участие таких людей на рынке труда: "Эти люди могут внести огромный вклад в развитие общества. Поэтому мы должны официально признать их умения. Даже обзаведясь подобными навыками, они могут продолжить свое обучение и преподавание. Поддержка всех уровней образования находится в центре внимания нашей деятельности в Азербайджане".
Samirə AbdullayevaАвтор новости