Одобрена школьная программа по общей тюркской истории

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Одобрена учебная программа по истории для средних школ государств Тюркского совета (Азербайджан, Казахстан, Турция, Кыргызстан), разработанная Международной Тюркской академией. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Казинформ".

По cообщению пресс-службы Международной Тюркской академии, на втором саммите Тюркского совета, который состоялся в столице Кыргызстана Бишкеке в 2012 году, главы тюркоязычных государств пришли к общему решению относительно введения в школах предмета "Тюркская история". Это решение было принято на саммитах Тюркского совета, прошедших в этом году в Бодруме (Турция) и в Габале (Азербайджан) в 2013 году.



В результате учебная программа по истории для средних школ была одобрена на третьем заседании министров образования стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), прошедшем недавно в Баку.

Также во время встречи было принято решение о разработке учебных пособий по географии и литературе тюркских народов.