 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Одна из школ Баку получила имя генерал-лейтенанта Керима Керимова

    Соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Полной средней школе №8 города Баку присвоено имя генерал-лейтенанта Керима Аббасали оглу Керимова, имевшего многочисленные заслуги в развитии космонавтики. 

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде. Кабинет министров принял такое решение, приняв во внимание предложение министерства образования.

    Исполнительной власти города Баку и министерству образования поручено решить вопросы, вытекающие из этого решения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi