Очередные "Новрузовские лекции" пройдут в Газахе

12 марта при организационной поддержке министерства образования в Газахе состоятся вторые "Новрузовские лекции" на тему "100-летний свет просвещения: Газахская учительская семинария".

В мероприятии примут участие депутаты, эксперты в сфере образования, а также представители СМИ.

Как сообщили Report в министерстве, вторые "Новрузовские лекции" представит академик Низами Джафаров.

Слушателям расскажут о роли Газахской учительской семинарии в истории просвещения в Азербайджане, знаменитых воспитанниках этого очага.

Информационную поддержку вторым "Новрузовским лекциям" окажет телеканал Real и информационное агентство Report.