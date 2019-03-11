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Очередные "Новрузовские лекции" пройдут в Газахе

Очередные "Новрузовские лекции" пройдут в Азербайджане

12 марта при организационной поддержке министерства образования в Газахе состоятся вторые "Новрузовские лекции" на тему "100-летний свет просвещения: Газахская учительская семинария". 

В мероприятии примут участие депутаты, эксперты в сфере образования, а также представители СМИ.

Как сообщили Report в министерстве, вторые "Новрузовские лекции" представит академик Низами Джафаров

Слушателям расскажут о роли Газахской учительской семинарии в истории просвещения в Азербайджане, знаменитых воспитанниках этого очага. 

Информационную поддержку вторым "Новрузовским лекциям" окажет телеканал Real и информационное агентство Report.

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