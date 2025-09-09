Объявлены результаты апелляционного собеседования конкурса по приему на работу учителей

Объявлены результаты апелляционного собеседования в рамках конкурса по приему учителей в общеобразовательные учреждения.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр человеческих ресурсов Института образования, результаты апелляции отправлены в личные кабинеты кандидатов.

Кандидаты, успешно прошедшие собеседования, должны до 18:00 12 сентября предоставить необходимые документы (копии удостоверения личности, документа о высшем или среднем специальном образовании и приложения к нему, оригинал трудовой книжки (при наличии), 4 фотографии формата 3x4, справку о здоровье, личный листок по учету кадров, выписку о результатах приема на работу с личной страницы) в соответствующий местный орган управления образованием.