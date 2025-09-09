ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Объявлены результаты апелляционного собеседования конкурса по приему на работу учителей

    Наука и образование
    • 09 сентября, 2025
    • 18:19
    Объявлены результаты апелляционного собеседования в рамках конкурса по приему учителей в общеобразовательные учреждения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр человеческих ресурсов Института образования, результаты апелляции отправлены в личные кабинеты кандидатов.

    Кандидаты, успешно прошедшие собеседования, должны до  18:00 12 сентября предоставить необходимые документы (копии удостоверения личности, документа о высшем или среднем специальном образовании и приложения к нему, оригинал трудовой книжки (при наличии), 4 фотографии формата 3x4, справку о здоровье, личный листок по учету кадров, выписку о результатах приема на работу с личной страницы) в соответствующий местный орган управления образованием.

    Лента новостей