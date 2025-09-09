İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsahibənin apellyasiya nəticələri elan olunub

    Elm və təhsil
    • 09 sentyabr, 2025
    • 18:03
    Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsahibənin apellyasiya nəticələri elan olunub

    Ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin apellyasiya müsahibələrinin nəticələri namizədlərin şəxsi səhifələrinə göndərilib.  

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Təhsil İnstitutunun İnsan Resusları Mərkəzi məlumat yayıb.  

    Müsahibələrdə uğur qazanan namizədlər 12 sentyabr saat 18:00-dək zəruri sənədləri (şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin, ali və ya orta ixtisas təhsili haqqında sənəd və ona əlavənin surəti, əmək kitabçasının əsli (olduğu təqdirdə), 4 ədəd 3x4 formatında fotoşəkil, sağlamlıq haqqında arayış, kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi, şəxsi səhifədə işə qəbulun nəticəsinə dair çıxarış) aidiyyəti yerli təhsili idarəetmə orqanına təqdim etməlidirlər.  

    Çıxarışı aidiyyəti yerli təhsili idarəetmə orqanı tərəfindən təsdiq olunmuş namizədlərin işə qəbulu rəsmiləşəcək. Namizədlərə sənədlərini təqdim etdikdən sonra şəxsi səhifələrinə daxil olaraq çıxarışının təsdiq olunduğunu yoxlamaq tövsiyə olunur.

    Müəllimlərin işə qəbulu Təhsil İnstitutunun İnsan Resusları Mərkəzi appelyasiya
    Объявлены результаты апелляционного собеседования конкурса по приему на работу учителей

    Son xəbərlər

    19:01

    BMT Baş katibi İsrailin Qətərdəki HƏMAS liderlərinə zərbə endirməsini pisləyib

    Digər ölkələr
    18:56

    AFFA-da Yüksək Qızlar Liqasında iştirak üçün müraciət etmiş klubların sənədlərinə baxılıb

    Futbol
    18:48
    Foto

    Ceyhun Bayramov Aİ nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbərini qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:47
    Foto

    Naxçıvanda "Yay düşərgəsi"ndə iştirak edən uşaqlarla görüş keçirilib

    Ekologiya
    18:37

    Azərbaycan və Latviya arasında strateji dialoqun dördüncü iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    18:36
    Foto

    "Botaş" və BP arasında LNG tədarükü haqqında üçillik müqavilə bağlanıb

    Energetika
    18:31

    Azərbaycanda kotirovka sorğusu üzrə satınalmalar 2 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    18:31
    Foto

    Ceyhun Bayramov Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:26
    Video

    Dohada baş verən partlayışlar zamanı HƏMAS rəhbərliyindən heç kim həlak olmayıb - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti