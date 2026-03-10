Объявлены победители третьей волны программы развития Азада Мирзаджанзаде, направленной на поддержку инновационных и социально значимых инициатив, а также развитие лидерских компетенций, проектного мышления и навыков исполнения задач.

Как сообщает Report, в рамках третьей волны программы было подано 249 заявок, из которых 196 были индивидуальными, а 53 - командными.

По итогам конкурсного отбора в финальный этап прошли 60 проектов, из них 10 инициатив стали победителями.

Отобранные проекты охватывают такие направления, как технологии, образование, агроинновации, экология, культура, социальные и научные исследования:

Labrix (Мубариз Гусейнзаде, Айсу Махаррамова) - роботизированная рука для химических лабораторий, автоматизирующая рискованные операции и повышающая безопасность, точность и стабильность процессов.

NI – Təbii intellekt (Агнесса Таривердиева, Рамиль Алиев, Фиренгиз Агаларова, Наргиз Асгерова, Рамиль Мамедли, Эмин Мазерс, Ленаи Сеидали-заде) - выставочный проект на пересечении науки и современного искусства, реализуемый в цифровом, мультимедийном и NFT-форматах.

Agrosphere (Байрам Сулейманов, Ханлар Исмайлов, Таджир Исбатов, Абдульазим Талыбов) - аналитическая платформа для фермеров, включающая диагностику, анализ почвы и систем орошения, рекомендации по удобрениям и средствам защиты растений, а также просветительские мероприятия в регионах.

SƏDA (Джейхун Адыгёзелли, Айсу Адыгёзелли) - образовательный пакет для помолвленных пар и семей в первые пять лет брака, направленный на развитие навыков здоровой коммуникации, эмпатии и управления семейным бюджетом.

Bir ekran ümid (Исмаил Фахтиев) - инициатива по организации выездных кинопоказов для детей в отдалённых сёлах с целью расширения равного доступа к культуре и повышения социальной активности.

Yeni Başlanğıc (Юсиф Шарифли) - трёхэтапная модель адаптации ветеранов к рынку труда в Агстафинском районе, включающая мотивационные тренинги и практическую подготовку.

Exaimens (Али Гуламов) - образовательная платформа на базе искусственного интеллекта, ориентированная на измеримый рост и удержание пользователей за счёт карточек, системы фокуса, ежедневных тестов и поддержки сообщества.

ServiX Engineering (Эмин Аллахверди, Гусейн Алиев) - практические учебные группы по электротехнике и автоматике, а также подготовка участников к стажировкам и трудоустройству.

EcoBin (Ниджат Гасанов) - интегрированное экологическое решение, объединяющее солнечную энергию, переработку органических отходов в компост, очистку воды и умное орошение на основе Интернета вещей и искусственного интеллекта.

PaleoKarabakh: 3D Modeling and QGIS Project (Илькин Рзаев) - проект по цифровой документации и сохранению палеолитического наследия Карабахского региона с использованием фотограмметрии, картографирования в QGIS и 3D-моделирования.

Среди победителей третьей волны - участники не только из Баку, но и из Гянджи, Габалы, Исмаиллы, Агстафы и Ханкенди.

Каждый победитель третьей волны программы Азада Мирзаджанзаде получил финансовую поддержку в размере до 5 000 манатов. Помимо этого, участникам будут предоставлены профессиональные и практические рекомендации для более качественного планирования и устойчивой реализации проектов, а также техническая поддержка на этапе внедрения инициатив.

Программа развития Азада Мирзаджанзаде и в дальнейшем будет фокусироваться на развитии человеческого капитала на основе ценностного подхода, содействуя раскрытию потенциала граждан Азербайджана в возрасте от 18 до 35 лет, развитию лидерских качеств и формированию инициатив, создающих реальную общественную ценность.