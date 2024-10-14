Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевская премия по экономике присуждена Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону.

Нобелевская премия по экономике за изучение влияния общественных институтов на развитие стран присуждена Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону.

Как передает Report, об этом сообщил Нобелевский комитет.

Отмечается, что ученые провели успешные исследования, где показали важность общественных институтов для процветания страны: общество, где нет верховенства закона и институтов, где эксплуатируется население, не генерирует рост или изменений к лучшему. Их исследования помогают понять причину этих процессов.

В 2023 году лауреатом Нобелевской премии по экономике стала профессор Гарвардского университета, научный сотрудник Национального бюро экономических исследований США Клаудия Голдин. Она представила новый подход к оценке причин гендерного неравенства на рынке труда.