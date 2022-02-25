Объявлена дата приемных экзаменов в вузы

С будущей недели в стране начинаются выпускные экзамены.

С будущей недели в стране начинаются выпускные экзамены.

Как сообщает Report, об этом председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде сказала на пресс-конференции.

По ее словам, другие экзаменационные графики согласованы с соответствующими государственными структурами: "Участникам планируется вновь предоставить две попытки по второму этапу приемных экзаменов в вузы. Первый экзамен по III группе состоится 21 мая, по II группе – 22 мая, часть подавших документы по I группе абитуриентов сдадут экзамен 4 июня, остальные – 5 июня. Также 5 июня состоится экзамен по IV группе. Экзамены по второй попытке состоятся 6 июля по третьей группе, 7 июля – по второй группе, 20-21 июля – по первой группе и 21 июля – по четвертой группе. Выпускники текущего года и предыдущих лет сдадут экзамен в один день".