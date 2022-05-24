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Объявлен прием заявок в колледжи

Объявлен прием заявок в колледжи С учетом многочисленных обращений, поступивших в Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), вновь активирована система приема заявлений в средние специальные учебные заведения на базе неполного (9-й класс) среднего образования.
Наука и образование
24 мая 2022 г. 15:04
Объявлен прием заявок в колледжи

С учетом многочисленных обращений, поступивших в Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), вновь активирована система приема заявлений в средние специальные учебные заведения на базе неполного (9-й класс) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, абитуриенты из нижеприведенного списка смогут участвовать в электронном приеме заявок с 24 по 31 мая:

- Выпускники нынешнего года, не подававшие заявок на конкурс, который проводился с 5 по 25 апреля;

- Выпускники прошлых лет, сдавшие в прошлом году выпускной экзамен (первый этап вступительного экзамена), но не принявшие участие в конкурсе, который проводился с 5 по 25 апреля.

Прием заявок продлится до 31 мая 2022 года. Абитуриенты должны создать "Личный кабинет" на сайте ekabinet.dim.gov.az, затем, войдя в свой кабинет, заполнить и подтвердить электронное заявление абитуриента.

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