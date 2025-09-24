Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Объявлен грантовый конкурс для частных детских садов

    Наука и образование
    • 24 сентября, 2025
    • 16:40
    Министерство науки и образования объявило грантовый конкурс для частных дошкольных учреждений.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, конкурс проводится в рамках внедрения в 2025–2026 учебном году модели финансирования, основанной на сотрудничестве родителей, государства и частного сектора.

    Отмечается, что цель этой модели в расширении охвата дошкольным образованием. Заявки принимаются до 10 октября 2025 года.

