Объявлен грантовый конкурс для частных детских садов

Министерство науки и образования объявило грантовый конкурс для частных дошкольных учреждений.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, конкурс проводится в рамках внедрения в 2025–2026 учебном году модели финансирования, основанной на сотрудничестве родителей, государства и частного сектора.

Отмечается, что цель этой модели в расширении охвата дошкольным образованием. Заявки принимаются до 10 октября 2025 года.