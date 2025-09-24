Объявлен грантовый конкурс для частных детских садов
Наука и образование
- 24 сентября, 2025
- 16:40
Министерство науки и образования объявило грантовый конкурс для частных дошкольных учреждений.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, конкурс проводится в рамках внедрения в 2025–2026 учебном году модели финансирования, основанной на сотрудничестве родителей, государства и частного сектора.
Отмечается, что цель этой модели в расширении охвата дошкольным образованием. Заявки принимаются до 10 октября 2025 года.
Последние новости
16:56
В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзитаДругие страны
16:54
Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человекВнешняя политика
16:43
Посла Молдовы вызвали в МИД РФДругие страны
16:41
Президент и первая леди приняли участие в официальном приеме 80-й сессии ГА ООНВнешняя политика
16:40
Объявлен грантовый конкурс для частных детских садовНаука и образование
16:40
МВД Армении: Выясняются обстоятельства стрельбы во дворе одного из детсадов в ЕреванеВ регионе
16:35
Азербайджан увеличивает возможности сотрудничества с Сербией в ряде областейБизнес
16:35
Ровшан Амирджанов: Унция золота может подорожать до 4 000 долларовБизнес
16:32