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Объявлен дополнительный прием документов по военно-медицинской специальности АМУ

Объявлен дополнительный прием документов по военно-медицинской специальности АМУ В связи с тем, что плановые места, отведенные в этом году на военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета (АМУ), не заполнены, объявляется дополнительный прием документов.
Наука и образование
16 августа 2022 г. 14:43
Объявлен дополнительный прием документов по военно-медицинской специальности АМУ

В связи с тем, что плановые места, отведенные в этом году на военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета (АМУ), не заполнены, объявляется дополнительный прием документов.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Документы могут подать граждане Азербайджана мужского пола, достигшие к 15 сентября 17 лет, и которым не исполнилось 20, принимавшие участие в этом году в экзаменах по четвертой группе специальностей и набравшие не менее 400 баллов.

Кандидаты должны с 16 по 23 августа (кроме воскресенья) обратиться в комиссию, созданную на военно-медицинском факультете АМУ (Адрес: город Баку, улица Джейхуна Салимова, 3. Территория Главного клинического госпиталя Вооруженных сил. Контактный телефон: 431-39-73).

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