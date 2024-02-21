Обучение в Турецко-Азербайджанском университете будет вестись на английском и турецком языках

Обучение в Турецко-Азербайджанском университете на первом этапе будет вестись на английском и турецком языках.

Обучение в Турецко-Азербайджанском университете на первом этапе будет вестись на английском и турецком языках.

Как сообщает Report, об этом сказал советник министра науки и образования Ниджат Мамедли.

Мамедли отметил, что в данном проекте будут задействованы самые престижные учебные заведения двух стран.

По его словам, на начальном этапе в Турецко-Азербайджанском университете будет вестись обучение на степени бакалавра.

Напомним, меморандум о создании Турецко-Азербайджанского университета был подписан 19 февраля, в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Анкару. Документ подписали Министерство науки и образования Азербайджана и Совет по высшему образованию Турецкой Республики.