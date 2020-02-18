Обучающиеся в ряде стран азербайджанские студенты желают вернуться на родину

На данный момент производится процесс обработки документов по переводу студентов из местных и зарубежных вузов, смене специальности, а также переводу магистров и лиц, обучающихся в ссузах Азербайджана.

В ответ на запрос Report в Министерстве образования заявили, что о результатах переводов студентов будут оповещать по смс на их мобильные телефоны.

Отмечается, что в этом году в основном, поступают обращения, связанные с переводом из турецких, грузинских и украинских вузов.

"С учетом того, что вопрос смены специализации происходит только в пределах той группы специальностей, в которой учится студент, статистика данного процесса не ведется", - сообщили в министерстве.

Отметим, что во время электронного приема документов, который был осуществлен с 1-го по 7-ое февраля через портал transfer.edu.az, в целом поступили обращения от 3 083 студентов. Обращения от лиц, желающих перевестись с одного вуза в другой или поменять специальность, составили 2 668 человек. Поменять ссуз изъявили желание 415 человек.